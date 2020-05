Sulla regolarizzazione dei migrati in agricoltura è ora scontro aperto all'interno del governo. Alla ministra dell'agricoltura Teresa Bellanova, favorevole a una sanatoria almeno temporanea, ha risposto il sottosegretario e capo politico del M5S Vito Crimi: «Non accetteremo permessi di soggiorno temporanei». E la replica della ministra è stata immediata: «Sto facendo una battaglia di civiltà. È evidente che se dovesse prevalere una opposizione strumentale e la mancanza di coraggio, la mia permanenza in questo ministero sarebbe del tutto inutile».

Bellanova ha specificato di voler puntare a «concedere un permesso di soggiorno temporaneo per sei mesi, rinnovabile per altri sei, per le aziende e le famiglie che vogliono regolarizzare. Si tratta di persone sfruttate per 3 euro l'ora facendo concorrenza sleale alle imprese che rispettano le regole». La ministra in quota Pd ha espresso l'intenzione di inserire la norma già nel dl di maggio: «O in questo decreto si mette la norma per i permessi di soggiorno di 6 mesi o si fallisce l'obiettivo di dare una risposta alle esigenze delle imprese». Bellanova ha subito incassato il fuoco dalle file dell'opposizione, Salvini e Meloni in testa. Ma ieri il niet è arrivato anche dai M5S: «Se si pensa a una sanatoria modello Maroni, Bossi, Fini e altri noi non ci stiamo» ha detto Crimi. No, quindi, a permessi di lavoro temporanei a chi si trova irregolarmente in Italia «perché consentiremmo a queste persone di continuare a svolgere lavoro nero».(G.Obe.)

