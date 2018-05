Sull'Etna vince Chaves, Yates in rosa

Venerdì 11 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Daniele PetroselliROMA - Trionfo della Mitchelton-Scott nella sesta tappa del Giro d'Italia. Sull'Etna, primo arrivo in salita di questa corsa, vittoria per Esteban Chaves, che ha preceduto il compagno di squadra Simon Yates, che da oggi indosserà la maglia rosa. Il colombiano azzecca tutte le mosse, entrando nella fuga di giornata e piazza l'attacco decisivo ai -5 dall'arrivo, seguito dal britannico ora nuovo capoclassifica. In difficoltà l'ex leader della corsa Dennis, arrivato con 1'04 di ritardo. Dietro i big non si fanno male: terzo il francese Thibaut Pinot a 26, stesso distacco di Bennett, Pozzovivo (tra i più pimpanti di giornata), Lopez, Aru e Froome, con il sardo e il campione della Sky che soffrono nella prima parte della salita ma riescono a limitare i danni. «Le gambe stavano troppo bene per non attaccare ha confessato a fine tappa Yates - Non volevo muovermi, con Chaves che era davanti da solo, poi però dovevo partire. Giusto che abbia vinto lui, se lo meritava: a lui la tappa, a me la maglia, situazione perfetta. Giornata super, sono molto contento». Ora nella generale alle spalle di Yates c'è Domoulin, staccato di 16, mentre primo degli italiani è Pozzovivo, quarto a 43. Froome ottavo a 1'10, mentre chiude la top ten Aru a 1'12. E oggi ci si sposta in Calabria per la Pizzo-Praia a Mare, con arrivo pianeggiante e adatto ai velocisti.