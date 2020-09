Sull'esame di Suarez ora indaga la Figc

Timothy Ormezzano

L'ombra della Procura della Federcalcio si allunga sul caso Suarez. Intanto, la legale Maria Turco della Juventus dichiara la propria estraneità ai fatti (non c'era alcun accordo), assicurando che le sue parole intercettatesono state riportate fuori contesto e in maniera incompleta. Gli inquirenti della Figc hanno chiesto gli atti sull'inchiesta per l'esame-farsa sostenuto dal centravanti uruguaiano all'Università per Stranieri. L'indagine dovrà verificare se ci sono state violazioni sportive.

La promessa fatta dalla legale bianconera di portare all'Ateneo altri calciatori extracomunitari non basta per constatare una esplicita pressione della Juve. Da ieri c'è un nuovo capo di imputazione per la rettrice: si passa dal falso ideologico al concorso in corruzione. Laddove dovesse esistere un concorso in corruzione, l'evoluzione successiva sarebbe individuare anche il corruttore.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Settembre 2020, 05:01

