SUL VOLO AIR FRANCE DALL'AFRICA

Aveva solamente una decina d'anni il bambino morto su un volo della compagnia francese Air France. Il corpo senza vita è stato ritrovato all'interno di un carrello d'atterraggio di un Boeing 777 decollato da Abidjan (Costa d'Avorio) la sera di martedì 7 gennaio, che è giunto all'aeroporto Charles De Gaulle di Parigi intorno alle sei della mattinata di ieri. La giovane vittima, scrive la compagnia aerea su Twitter, era «un passeggero clandestino».

Il bambino non è ancora stato identificato, ma sul dramma è stata aperta un'inchiesta. Non è il primo caso di migranti che cercano di raggiungere l'Europa nascondendosi nei carrelli d'atterraggio degli aerei, trovando così una morte atroce. Gli aerei di linea viaggiano intorno ai 9-10.000 metri: a tale quota la temperatura precipita a meno 50 gradi e i carrelli non sono riscaldati o pressurizzati. (N.Riv.)

Giovedì 9 Gennaio 2020, 05:01

