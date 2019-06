Sul piede di guerra anche Casilino e Tuscolano

«Ama sta lavorando affinché tutte le criticità che si sono verificate si risolvano rapidamente. Stiamo vigilando e non ci fermeremo. La notizia di una presunta emergenza non trova alcun fondamento». Le parole della sindaca Raggi in risposta alle tanti immagini dei cassonetti della Capitale stracolmi di rifiuti. Oltre a Garbatella, sono diversi i quartieri che denunciano uno stato di abbandono della spazzatura in strade e nei marciapiedi. I commercianti dei quartieri Casilino e Tuscolano sono sul piede di guerra e sono pronti alle serrate per far rimuovere i cumuli di immondizia. Temono ripercussioni sulle loro attività e da giorni, complice anche l'aumento delle temperature, sono costretti a confrontarsi con un odore nauseante e timori a livello di sanità, con insetti, topi e gabbiani di fronte alle loro vetrine. «Fino ad aprile abbiamo assistito ad un miglioramento della raccolta rifiuti - ha aggiunto la Raggi - Il riavvio a pieno regime dell'impianto consentiranno ad Ama di rientrare progressivamente, a breve, nella situazione di equilibrio e stabilità della raccolta garantita sino ad ora».(S. Pie.)

Martedì 18 Giugno 2019, 05:01

