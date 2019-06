SUL PIATTO 80 MILIONI

ROMA In Serbia ne sono certi: Milinkovic ha trovato l'accordo con il Psg. Secondo il portale Blic, che non parla di cifre ma secondi indiscrezioni si parla di un quinquennale da 5 milioni netti a stagione, il centrocampista della Lazio avrebbe firmato un pre accordo. Adesso toccherò alla società biancoceleste trovare l'intesa con i francesi che dovrebbe essere sulla base di 80 milioni di euro più i premi legati agli obiettivi. Ore decisive per Lazzari, Lotito è pronto ad accontentare Inzaghi: nell'operazione con la Spal rientreranno Murgia, forse Palombi e Djavan Anderson, entrambi in prestito, e qualche milione di euro. L'entourage del giocatore è fiducioso anche perché Lazzari, che ha già parlato con Inzaghi, ha chiesto alla società di lasciarlo partire. (E. Sar.)

Martedì 25 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA