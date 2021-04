Sul gruppo di WhatsApp che avevano creato, si facevano chiamare Il trio che spacca. Le vittime venivano prima accerchiate e prese a pugni in faccia per rapinargli il cellulare, i soldi che avevano in tasca ed in alcuni casi anche gli abiti griffati che indossavano. In pochi giorni avevano messo a segno almeno tre rapine nei confronti di vittime tutte giovanissime.

Agivano nella zona intorno la stazione Termini ed alle fermate della metropolitana Flaminio e Ottaviano.

Dopo un indagine della polizia del commissariato Viminale la baby gang di otto feroci rapinatori, tutti romani, è finita in manette. Tra loro quattro minorenni. Sulla base degli elementi forniti dalle vittime, durante le denunce i detective confrontavano le descrizioni con le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della stazione metropolitana di Termini che venivano ripresi durante l'aggressione e la rapina. (E.Orl.)

