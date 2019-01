SUL FILO DI LAMA

Martedì 29 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Emilio OrlandoUna scena che sembrava tratta da Profondo Rosso, uno dei film cult horror più famosi, quella che i poliziotti del commissariato Aurelio si sono trovati davanti, dopo essere intervenuti in via Arnaldo Canepa per una persona ferita. Una donna in un lago di sangue accoltellata all'addome con un coltellaccio da cucina dalla vicina di casa, dopo che quest'ultima aveva litigato con il figlio della vittima perché i loro cani si erano azzuffati tra loro nel parco sotto casa.Grida ed urla sono seguite all'episodio, accaduto poco dopo la mezzanotte, tra l'autrice del ferimento, una ragazza di trent' anni, ed il proprietario di uno dei cani. Entrambi si trovavano nel giardino condominiale per farli scorrazzare quando improvvisamente i due animali, forse per un osso conteso o per un movimento repentino che ha messo in allarme e spaventato l'altro animale, si sono affrontati ringhiando tra di loro e prendendosi a morsi, come spesso usano fare gli amici a quattro zampe nei parchi pubblici.I padroni dei cani, tra cui probabilmente non correva buon sangue per fatti simili già successi in passato, cominciano a litigare finché il ragazzo, per evitare che il diverbio degenerasse ulteriormente, ha girato le spalle senza cedere alle provocazioni della donna per andare a casa. Dopo averlo seguito fino alla porta di casa, la proprietaria dell'altro cane ricomincia ad insultare l'uomo: la violenza verbale dell'aggreditrice attira l'attenzione della madre, che esce per difendere il figlio. Con una furia assassina la trentenne si scaglia con un coltello contro la signora colpendola più volte alla pancia. «Abbiamo sentito litigare e poi grida di dolore e richieste di aiuto», hanno raccontato alcuni residenti dello stabile alla polizia.Il peggio è stato evitato grazie all' intervento delle volanti e delle autoambulanze del 118, che hanno trasportato la donna ferita gravemente in ospedale. La ricostruzione della dinamica del tentato omicidio ed i racconti di alcuni testimoni hanno permesso agli investigatori di ammanettare, qualche ora dopo, la donna che nel frattempo era fuggita.riproduzione riservata ®