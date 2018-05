Venerdì 11 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Sul centro storico di Roma non esiste alcun vincolo paesaggistico ma solo il recepimento da parte del Comune della dichiarazione Unesco. Alla fine del nostro lavoro, se riusciremo a porre vincoli paesaggistici sui quartieri di interesse storico, non potremo sottrarci all'obbligo morale verso i romani di mettere un vincolo paesaggistico sul Tridente che prioritariamente richiede una tutela del genere». Lo ha annunciato il Soprintendente speciale di Roma Francesco Prosperetti illustrando le strategie per la salvaguardia del paesaggio urbano. Per quanto riguarda gli effetti che il vincolo paesaggistico comporterebbe, per esempio sul Tridente, Prosperetti ha spiegato che «oggi la Soprintendenza si esprime solo con parere consultivo rispetto alle modificazioni sull'edilizia non vincolata, con il vincolo paesaggistico il parere sarebbe vincolante».