Sul bus senza biglietto: la multa si paga a bordo

Emiliana CostaSul bus senza ticket? Se il controllore vi pizzica si potrà pagare direttamente sul bus col bancomat. E con lo sconto. I passeggeri sprovvisti di titolo di viaggio convalidato potranno pagare la sanzione, ridotta del 50 per cento, direttamente a bordo tramite bancomat o carta di credito. Si tratta di una novità lanciata da Atac, l'azienda di trasporto pubblico capitolino: i controllori, pos alla mano, consentiranno agli utenti di saldare subito la multa, senza alcun costo aggiuntivo.«Una semplificazione annuncia l'azienda - grazie alla quale il cliente potrà evitare di recarsi alla posta e risparmiare la spesa del bollettino postale, ad oggi lo strumento più usato per pagare la sanzione in forma ridotta. Atac ricorda che le multe possono essere pagate anche on line tramite la sezione dedicata del sito www.atac.roma.it o con bonifico bancario».Il pos a bordo, dunque, rappresenta un'agevolazione per l'utenza, ma potrebbe anche diventare una misura anti-scrocconi, scoraggiati dalla modalità di pagamento istantanea. Risale a qualche settimana fa un'altra novità Atac, la sperimentazione dei tornelli sul bus in stile Londra.«La legge conclude l'azienda - consente la riduzione del 50 per cento della multa, quindi 50 euro anziché 100, se il viaggiatore versa la somma entro cinque giorni. Le squadre di verifica dotate di pos mobili, circa la metà del totale in questa prima fase sperimentale, distribuiranno ai cittadini anche un volantino informativo per illustrare la novità e ricordare che per salire sui mezzi pubblici è sempre necessario disporre di un titolo di viaggio convalidato».riproduzione riservata ®