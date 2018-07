Sui bus i tornelli anti-scrocconi

Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Stiamo sperimentando i tornelli sugli autobus della città. Guardate cosa accade quando i cittadini onesti scoprono gli scrocconi. Si apre così un post del sindaco di Roma, Virginia Raggi, sulla sua pagina di Facebook.Siamo partiti con la sperimentazione dei tornelli sull'autobus, un'idea che è piaciuta a molti passeggeri del servizio di trasporto pubblico- ha spiegato Raggi- cittadini onesti che pagano il biglietto per un servizio che è di tutti. Non stupiscono quindi le reazioni indignate di chi ha reagito agli scrocconi che volevano salire sul bus senza pagare. Ecco grazie a questi tornelli non c'è evasione tariffaria. Si entra solo dalla porta anteriore e si è costretti a esibire il biglietto. Per gli scrocconi la festa è finita: bisogna pagare se si sale sul bus.