Suggestione Romagnoli per la Lazio

Per adesso è solo una suggestione, perché non c'è nessuna trattativa, ma Alessio Romagnoli è nuovamente ricomparso nei radar della Lazio. In scadenza tra un anno il difensore non rientra più nei piani del Milan che ha riscattato Tomori. I rossoneri lo valutano 20 milioni ma il contratto in scadenza e il rischio concreto di perderlo a zero a gennaio potrebbero far abbassare il prezzo del cartellino.

Dopo Sarri e l'idea del Flaminio - a proposito sono costanti i contatti tra la società e la sindaca Raggi per accelerare - Lotito potrebbe fare un altro regalo ai tifosi laziali portando a Roma un giocatore che non ha mai nascosto, nemmeno quando era alla Roma, la sua fede biancoceleste.

Gli ostacoli però sono tanti a cominciare dall'ingaggio appare difficile che si possano superare i 3,5 milioni di euro che attualmente guadagna in rossonero. In Portogallo intanto sono certi: trattativa avviata per Grimaldo, difensore del Benfica: sul piatto Lotito avrebbe messo 15-18 milioni di euro più 5 di bonus.(Enrico Sarzanini)

