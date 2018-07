Subasic batte Schmeichel

Lunedì 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Romolo BuffoniROMA - Dopo quattro minuti sembrava essere appena cominciata la Partita del Secolo: vantaggio danese dopo 60 secondi con Mathias Jorgensen, bravo a sfruttare una situazione di caos in area per beffare Subasic; pareggio tre minuti più tardi di Mandzukic, che non si è fatto pregare per mettere alla spalle di Schmeichel una palla finitagli sul piede dopo una carambola scatenata dal rinvio di Kjaer sul volto del danese Christensen.La partita tra la Croazia (ormai guardata con sospetto in ottica vittoria finale dopo i fallimenti di Germania, Argentina, Spagna e Portogallo) e la volenterosa, ma limitata, Danimarca è finita praticamente lì. Salvo riaccendersi a pochi giri d'orologio dalla fine dei supplementari: lancio strepitoso di Modric per Rebic che salta anche Schmeichel in uscita ma, prima di calciare a porta vuota, subisce il tackle falloso da dietro di Mathias Jorgensen (proprio lui che aveva aperto il match). Rigore ma solo ammonizione per il difensore danese. Dal dischetto, però, Modric (proiettato fra i favoriti al prossimo Pallone d'oro dopo i flop di Messi e CR7) si fa schiacciare dal peso del compito e ipnotizzare da Schmeichel che, sotto gli occhi di papà Peter portierone anni 90, para e manda la sua Danimarca ai rigori.Dal dischetto diventa una sfida tra il portiere del Leicester e il suo collega-rivale Subasic che para subito il tentativo dell'altro 10 della contesa, ovvero Eriksen. Ma Schmeichel non ha intenzione di terminare subito la festa e para il tiro dell'ormai ex Fiorentina Badelj. Segnano Kjaer, Kramaric e Krohn Dehli. Tocca di nuovo a Modric, che stavolta la fa franca per pochi centimetri baciato dalla fortuna dei grandi. Subasic ferma Schoene ma Schmeichel dice di no anche a Pivaric. Tocca a Nicolai Jorgensen ed è qui che Subasic fa la storia per la sua nazionale, parando. Perché poi tocca a Rakitic e Schmeichel aveva finito la scorta di miracoli. Sabato sarà Russia-Croazia.