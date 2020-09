Suarez, l'ombra della truffa sulll'esame di italiano

Timothy Ormezzano

Un esame farlocco, per ottenere quella cittadinanza italiana che avrebbe permesso a Luis Suarez di andare alla Juventus. Oltre alla presunta truffa, c'è la figuraccia. La Guardia di Finanza di Perugia ha riscontrato diverse irregolarità nella prova di lingua italiana B1 svolta dal Pistolero il 17 settembre all'Università per Stranieri di Perugia. L'esame, durato appena 8 minuti, sarebbe stato concordato con il calciatore. Gli hanno fatto imparare a memoria quello che avrebbe poi detto - così il colonnello della GdF Selvaggio Sarri -. Si configura il reato di rivelazione di segreto di ufficio. L'Ateneo assicura correttezza e trasparenza nelle procedure. La Juve non è indagata, a meno che nel corso delle perquisizioni non spunti qualcos'altro. Tante e imbarazzanti le intercettazioni, in cui si dice che Suarez non coniuga i verbi, parla solo all'infinito. I selfie sorridenti scattati dalla commissione con l'attaccante avevano instillato il sospetto. Almeno questo, assolutamente lecito.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA