Su Zaniolo piomba anche il Bayern

ROMA - «Zaniolo? Ne parliamo a giugno». Nessuna smentita, anzi. Il Bayern Monaco si aggiunge a Juventus e Real Madrid nella corsa al talento romanista. A confermarlo ieri il ds Salihamidzic: «Ci sono molti giocatori che ci piacciono ma aspettiamo la fine della stagione e a quel punto vedremo il da farsi».

Secondo la stampa tedesca il club tedesco è pronto a sborsare più di 50 milioni, ma difficilmente Nicolò - al quale i ladri due giorni fa hanno riconsegnato l'auto rubata alla mamma - sceglierà la Bundesliga. La volontà è quella di restare a Roma, ma con un contratto da top player e magari con la vetrina Champions. Due scenari offerti appunto da Real e soprattutto Juventus.

Della questione ha parlato pure un grande ex come Batistuta: «Se ha voglia di giocarsi la carriera per una maglia, deve fare quello che sente perché se resta alla Roma solo perché i tifosi lo vogliono non funziona». Un altro baby talento potrebbe fare le valigie, ma solo in prestito. Si tratta di Riccardi corteggiato dalla Samp. (F. Bal.)

