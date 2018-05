Stupri di gruppo in hotel inchiodati dalla chat hard

Martedì 15 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ida Di GraziaDrogata, violentata e derisa su una chat chiamata allusivamente cattive abitudini. Vittima una turista inglese in vacanza con la figlia in un hotel della penisola sorrentina. Perché gli stupratori, arrestati ieri dopo indagini partite nell'ottobre del 2016 cinque, dipendenti dell'hotel che ospitava la donna inglese per una vacanmza da sogno trasformata in un incubo.È stato soprattutto grazie all'esame dei dispositivi sequestrati al personale in servizio in hotel che si è avviata la ricostruzione degli avvenimenti. Gli autori dello stupro avevano postato foto e video della violenza su una chat nominata cattive abitudini, dove commentavano divertiti l'accaduto. Ad iniziare questo macabro gioco sono stati due barman in servizio nell'hotel, che hanno offerto alla donna e alla figlia un drink contenente sostanze farmacologiche, Z-drugs e benzodiazepine, detta anche droga da stupro.Le loro attenzioni si sono poi concentrate sull'ospite britannica, che è stata portata in zona piscina dove a turno i presenti hanno abusato di lei. La donna, 50 anni, è stata poi offerta a un altro dipendente dell'albergo che l'ha portata in una stanza del personale dove, sottolinea la Procura, «vi era un imprecisato numero di uomini nell'ordine di una decina almeno, molti dei quali nudi» che l'hanno violentata a turno. Il procuratore della Repubblica di Torre Annunziata, Alessandro Pennasilico, ha dichiarato «le articolate indagini, di natura tecnico-scientifica, disposte dalla Procura, unitamente agli accertamenti urgenti effettuati dalla polizia del Kent (a cui la donna si era rivolta una volta rientrata ndr ), hanno consentito di fornire ampi ed incontrovertibili riscontri al contenuto della denuncia della cittadina britannica».Sono state infatti recuperate anche le foto dei due barman che per primi hanno abusato della turista britannica, scattate col telefonino della donna.Uno dei cinque dipendenti dell'hotel raggiunti dall'ordinanza di custodia cautelare è stato individuato grazie al tatuaggio a forma di corona sul collo descritto dalla donna nella denuncia. Gli arrestati sono Antonino Miniero, Gennaro Davide Gargiulo, Fabio De Virgilio, Raffaele Regio e Francesco D'Antonio, tutti indagati per le accuse di violenza sessuale di gruppo.