Stuprata a 23 anni, era incinta arrestato un marocchino

Incinta di 5 mesi e stuprata da due uomini. Emergono particolari choc dalla denuncia di violenza di una ragazza di 23 anni della provincia di Reggio Emilia, che ha portato all'arresto di un uomo di 45 anni, su richiesta della Procura reggiana, per i reati di sequestro di persona e violenza sessuale aggravata. L'episodio sarebbe avvenuto a settembre e le indagini dei carabinieri, dopo quattro mesi di accertamenti, hanno fatto scattare le manette ai polsi del 45 enne di origine marocchina. Non solo. Emerge infatti che nello stupro sarebbe coinvolta anche una seconda persona.Dopo una cena in ristorante con alcuni amici ed una breve sosta in un bar, la giovane aveva deciso di non concludere la serata andando in discoteca a ballare, come scelto dal resto della compagnia. D'altronde - come dichiarato dall'avvocato della vittima, Marco Scarpati - la 23enne era incinta di 5 mesi: ecco il perché della decisione di declinare l'invito.È a questo punto della storia che arriva la necessità di far ritorno a casa ed entra in scena il nordafricano, un uomo che la giovane non conosceva personalmente ma che le era stato consigliato da un amico. Una volta a bordo dell'auto, tuttavia, lo straniero ha fatto tutto tranne che assecondare le richieste della ragazza. Fatto salire un connazionale lungo il tragitto, infatti, il 45enne l'avrebbe infine condotta in un appartamento nel quale sono avvenute le violenze da parte di entrambi i magrebini.