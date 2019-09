«Studenti giustificati se scioperano per il clima»

Il clima chiama, gli studenti rispondono. E il ministro pure. E' così che venerdì prossimo, in occasione del terzo Global Strike for Future, i ragazzi delle scuole italiane potranno scendere in piazza a sfilare, nelle tante manifestazioni organizzate da Nord a Sud, con il benestare del ministro all'istruzione Lorenzo Fioramonti. Il ministro ha già dato prova della sua particolare attenzione al problema dei cambiamenti climatici, ad esempio con lo striscione appeso da sabato scorso sulla storica facciata del ministero in viale Trastevere con su scritto Istruzione, no estinzione. Ora parla direttamente alle scuole e, riferendosi alla mobilitazione prevista per venerdì 27 settembre, con una circolare ufficiale chiede ai docenti e ai presidi di «valutare la possibilità che tale giornata non incida sul numero massimo delle assenze consentite dal monte ore personalizzato degli studenti, stante il valore civico che la manifestazione riveste». L'assenza quindi non andrà a scalfire il totale dei giorni di presenza in classe, ai fine della legittimità dell'anno scolastico.

La circolare, postata ieri sulla pagina Facebook ufficiale del ministro, continua chiedendo anche di giustificare l'assenza per la giornata di protesta in piazza come si giustifica qualunque altra assenza dei ragazzi. La decisione del ministro, unica nel suo genere, ricalca di fatto quella presa da Bill De Blasio, sindaco di Manhattan, che la scorsa settimana ha permesso agli studenti di aderire alla manifestazione mondiale per il clima senza andare a scuola. Si è schierato a favore del corteo, come ha spiegato lo stesso Fioramonti, «in accordo con quanto richiesto da molte parti sociali e realtà associative impegnate nelle tematiche ambientali. È in gioco il bene più essenziale, cioè imparare a prenderci cura del nostro mondo».

Martedì 24 Settembre 2019, 05:01

