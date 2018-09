Studentessa violentata in strada ma lo stupratore perde i documenti

Martedì 25 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Silvia NatellaHa un volto e un nome lo sconosciuto che nella notte tra domenica e lunedì a Firenze ha aggredito, picchiato brutalmente e violentato una studentessa di 21 anni di origini asiatiche. Si tratta di Arnaut Mustafa, un romeno 25enne senza fissa dimora che è stato arrestato dalle forze dell'ordine nei pressi del luogo dell'aggressione, in via del Varlungo, e riconosciuto dalla vittima.La giovane, in Italia per motivi di studio, stava percorrendo la rampa di scale sotto il viadotto Marco Polo per raggiungere la casa di alcuni amici quando - intorno all'una - si è imbattuta in un uomo che l'ha fatta cadere per terra, l'ha trascinata per i capelli e ha abusato di lei dietro un albero.Lo stuoratore sarebbe stato interrotto solo dal passaggio di una persona, a pochi metri da dove si stava consumando la violenza. Temendo di essere scoperto, sarebbe fuggito dimenticando documenti e cellulare. Nel suo giaciglio di fortuna, al momento della cattura, sono stati trovati anche abiti sporchi di sangue.Sulla vicenda, che ha aperto il dibattito sulla sicurezza nel capoluogo toscano, sta indagando la Squadra Mobile fiorentina. È stata la studentessa a chiamare la polizia quando il suo aggressore è andato via abbandonandola in strada ferita. Sul corpo, in più parti, presentava molte lesioni dovute alle percosse che secondo il referto medico sarebbero guaribili in 15 giorni.Gli inquirenti stanno valutando possibili collegamenti con episodi precedenti. Sempre nella periferia sud della città, lo scorso giugno, una 36enne giapponese è stata infatti aggredita da un uomo intorno alle cinque del mattino mentre faceva jogging.riproduzione riservata ®