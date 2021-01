STUDENTESSA CADUTA DAL BALCONE IN SPAGNA

Ci sarà un appello bis per far luce sul caso di Martina Rossi, la studentessa ventenne di Genova morta in Spagna il 3 agosto del 2011 cadendo dal balcone di un hotel a Palma di Maiorca, in Spagna, dove si trovava in vacanza con delle amiche. Lo ha deciso la Terza sezione penale della Cassazione rinviando a nuovo giudizio i due 28enni aretini prosciolti in appello, Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi. Il verdetto della Suprema Corte è arrivato dopo una lunga camera di consiglio preceduta dall'udienza a porte aperte alla quale hanno partecipato anche Franca Murialdo e Bruno Rossi, i genitori di Martina. «Ce l'abbiamo fatta. Era indispensabile questo annullamento per fare chiarezza», ha commentato il padre della ragazza. Quella caduta dal sesto piano dell'hotel Santa Ana era stata velocemente archiviata dalla polizia spagnola come suicidio. Tornano dunque adesso sotto processo Albertoni e Vanneschi, entrambi di Castiglion Fibocchi, dove hanno atteso la sentenza degli ermellini. Inizialmente erano accusati di tentata violenza di gruppo e morte come conseguenza di altro reato.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Gennaio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA