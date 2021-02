Studente 17enne suicida a Roma indagato il prof

Un professore di un liceo romano è iscritto nel registro degli indagati nel procedimento avviato dalla Procura di Roma per istigazione al suicidio in relazione alla morte di un ragazzo di 17 anni avvenuta due anni fa.

Nei confronti dell'uomo l'accusa è anche di maltrattamenti in quanto, in base ad una serie di testimonianze raccolte dagli inquirenti, avrebbe umiliato pubblicamente il giovane. A raccontare agli investigatori dei soprusi cui era sottoposto il ragazzo sarebbero stati alcuni suoi compagni di classe. Il professore lo avrebbe preso in giro per gran parte dell'anno scolastico di fronte agli altri studenti e il diciassettenne non avrebbe retto emotivamente la pressione. Fino a togliersi la vita con una corda intorno al collo.

Fino ad ora l'inchiesta per istigazione al sucidio era contro ignoti ma ora l'accusa è stata rivolta al professore. Nei prossimi giorni non è escluso che il professore possa essere convocato per un interrogatorio davanti ai magistrati.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Febbraio 2021, 08:35

