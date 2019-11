Strumenti diagnostici per i pediatri di famiglia

ROMA - La Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) rilancia l'iniziativa del Ministro della Salute, Roberto Speranza, di dotare la medicina del territorio di strumenti diagnostici. «È necessario che anche gli studi dei Pediatri di Famiglia abbiano queste apparecchiature - afferma Paolo Biasci, presidente nazionale della FIMP -. È indispensabile completare il progetto di una più forte presa in carico da parte delle Cure Primarie delle patologie acute e croniche. Così si potrebbero assicurare interventi assistenziali, in ambito di rapporto fiduciario, indispensabili a garantire a bambini e adolescenti una risposta immediata ed adeguata ai bisogni di assistenza. L'obiettivo è diminuire gli accessi impropri a cure di secondo livello e al Pronto Soccorso, raggiungendo anche obiettivi in termini di appropriatezza prescrittiva e riduzione di costi e ricoveri. La FIMP ha perciò richiesto al Ministero ed alle Regioni di completare la Legge di Bilancio, prevedendo un investimento nell'ambito organizzativo dell'intero setting delle Cure Primarie». (A.Cap.)

Mercoledì 27 Novembre 2019, 05:01

