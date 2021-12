STRTAKOSHA 6

Vive una gara quasi da spettatore, non è mai seriamente impegnato dai giocatori del Venezia.

MARUSIC 6,5

Si spinge spesso in area avversaria diventando presto una spina nel fianco per gli avversari (29' st Lazzari 6,5: attento e presente).

ACERBI 7

Impeccabile in difesa, segna il secondo gol di fila, questa volta di spalla su angolo di Cataldi.

LUIZ FELIPE 6

Qualche difficoltà di troppo. Sulla rete dell'1-1 si perde Forte che insacca alle spalle di Strakosha.

RADU 6,5

Ha ritrovato la giusta forma fisica e atletica. Preziosa alternativa per Sarri che ora può andare sul sicuro.

MILINKOVIC 7

Uomo ovunque, è prezioso sia in fase di costruzione che quando c'è da fare legna in difesa, sono tutte sue le palle alte in area biancoceleste.

CATALDI 6,5

Il 2-1 nasce da un calcio d'angolo a rientrare che beffa mezza difesa veneta, ad Acerbi basta sfiorarla di spalla (22' st Leiva 6: contributo prezioso).

BASIC 6

Ci mette sempre tutto ma vista l'alta considerazione di Sarri deve osare di più. Peccato per quel cicoccolatino mal sfruttato di Anderson (29' st Luis Alberto 7: entra e segna).

PEDRO 7,5

Sblocca la gara in avvio dopo una percussione in area e un tap in che non lascia scampo a Romero. Instancabile.

FELIPE ANDERSON 5,5

Gara generosa ma non riesce mai ad impegnare seriamente il portiere veneto (35' st A. Anderson sv).

ZACCAGNI 6,5

Primo tempo di alti e bassi, si accende ad inizio ripersa con un'incursione in area, dal conseguente angolo nasce il 2-1.

SARRI 6,5

Aveva chiesto sei punti contro Genoa e Venezia ed è stato accontentato. Questa vittoria gli consentirà di iniziare il nuovo anno con importanti certezze.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Dicembre 2021, 05:01

