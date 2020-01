Stroncata dalla malaria dopo un viaggio in Africa

Loredana Guida aveva 44 anni. Siciliana, insegnante e giornalista, si è spenta il 27 gennaio dopo una settimana di lotta fra la vita e la morte all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Ad ucciderla è stata la malaria, contratta durante una vacanza a Lagos, in Nigeria. Appena tornata dall'Africa si son presentati i sintomi: febbre alta, dolori, nausea. Così il 15 gennaio si è recata al pronto soccorso, e sarebbe tornata a casa dopo circa nove ore e senza risposte precise.

Il direttore sanitario Antonello Seminerio ha dichiarato che il 20 la paziente è tornata in condizioni critiche. A quel punto è arrivata la diagnosi di malaria terzana maligna, e son partite le richieste per l'intervento di specialisti da Roma e Palermo e di un farmaco speciale da Messina. Ma purtroppo era ormai troppo tardi. Loredana ha combattuto da guerriera, assicurano parenti e colleghi di AgrigentoNotizie, che al lutto aggiungono le accuse di negligenza dell'ospedale. La supposizione è che, se avessero individuato la patologia subito, Loredana avrebbe potuto farcela. Ma per ora son ipotesi. Eventuali responsabilità verranno stabilite dalle indagini in corso. Intanto, ora Loredana riposa insieme a suo padre, il giornalista Leonardo Guida scomparso sette anni fa, all'ombra della Valle dei Templi. (N. Riv.)

Mercoledì 29 Gennaio 2020, 05:01

