Stroncata dal Covid a 21 anni

Con i suoi 21 anni è una delle più giovani vittime del Covid in Italia. Chiara Cringolo, mamma di un bimbo di 13 mesi, è morta nel reparto di terapia intensiva delle Molinette di Torino. Chiara abitava a Romano Canavese, un paesino della provincia dove i positivi sono trenta. Il 21 ottobre è finita in ospedale a Ivrea con i classici sintomi da infezione da coronavirus. Poi è stata ricoverata in intensiva nel capoluogo piemontese con una polmonite bilaterale. E qui sembrava si stesse riprendendo. Venerdì invece il quadro clinico è rapidamente precipitato. Ieri è deceduta. Ne ha dato notizia il sindaco di Romano Canavese, Oscarino Ferrero: «Questa morte ci testimonia che il virus è letale non solo per una certa fascia della popolazione».



Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Novembre 2020, 05:01

