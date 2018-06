«Strisce pedonali a led per incroci più sicuri in città»

Mercoledì 13 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Voglio dare un piccolo aggiornamento su come procedono i lavori per la messa in sicurezza dell'incrocio tra via dell'Amba Aradam e Porta Metronia. Come da programma prosegue l'installazione delle strisce pedonali a led. Il nuovo sistema che Roma ha deciso di testare per rendere ancora più visibile l'attraversamento pedonale. Una sperimentazione che vogliamo estendere anche in altri punti della città. Ricordo che i lavori fra via dell'Amba Aradam e Porta Metronia prevedono vari interventi: nuovi impianti semaforici, il prolungamento dell'isola pedonale e l'ampliamento di due isole di traffico. Le operazioni, intanto, sono svolte in orario notturno per limitare al minimo i disagi alla circolazione. Anche così Roma cambia passo dopo passo». Lo scrive, su Facebook, l'assessore capitolino alla Mobilità, Linda Meleo.