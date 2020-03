Stretto chiuso, Sicilia blindata

La Sicilia chiude lo Stretto di Messina. La fuga dal Nord avrebbe portato oltre trentamila arrivi in terra siciliana, almeno secondo le autocertificazioni. Ma il numero sarebbe ben maggiore. I positivi nell'isola sono 213, otto i guariti e tre i decessi. Ecco quindi lo stop ai collegamenti sia in entrata che in uscita. A viaggiare via mare saranno solo le merci o le persone con «comprovate esigenze di lavoro, salute o necessità» e previa autorizzazione del presidente della Regione.

Il decreto del ministero dei Trasporti ha limitato anche i voli, assicurati solo per improrogabili esigenze ed esclusivamente presso gli aeroporti di Palermo e Catania: due voli andata e ritorno Roma-Catania e due Roma-Palermo. Sospesi tutti gli altri voli, compresi quelli internazionali. Per i collegamenti ferroviari un treno intercity Roma-Palermo e viceversa. Soppressi, infine, i servizi automobilistici interregionali.(S.Pie.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Marzo 2020, 05:01

