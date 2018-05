STRETTA SUI BUS

Mercoledì 16 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola Lo MeleUna vittoria a metà. L'entrata in vigore delle nuove norme per i pullman turistici a Roma slitta a inizio 2019. Inizialmente l'applicazione del regolamento, approvato ieri dall'Aula Giulio Cesare, era prevista per quest'estate, in vista della maggiore affluenza di torpedoni in città. Alla fine un emendamento di maggioranza ha di fatto procrastinato il via.Questi i contenuti del testo passato con 27 voti favorevoli: centro storico off limits, fatte alcune eccezioni, per i bus turistici; stop alle file di torpedoni nell'area del Colosseo, dove saranno eliminati gli stalli di sosta su via di San Gregorio; addio anche agli abbonamenti annuali sostituiti con carnet da 50, 100, 200 e 300 ingressi giornalieri che potranno costare fino 26 mila euro, in base alla classe emissiva del veicolo.La Ztl centro storico sarà interdetta ai bus turistici, ad eccezione di scolaresche, hotel con un numero di stanze pari o superiore a 40, secondo un limite fissato a 30 mezzi giornalieri. Per l'accesso all'area interna alla Ztl Vam, arrivano i carnet e fuori dal centro aumentano anche gli stalli di sosta per questo tipo di mezzi. Nel vecchio regolamento era prevista una sosta per la media durata di 2 ore, nel nuovo la sosta è di 3 ore.Soddisfatta la maggioranza a 5 Stelle e l'assessore Linda Meleo secondo cui «il compito dell'amministrazione è contemperare le richieste delle categorie con gli interessi dei cittadini. Non vogliamo danneggiare una categoria ma riorganizzare il servizio». Sul piede di guerra invece gli operatori che preannunciano già ricorsi e azioni risarcitorie. «È un regolamento che uccide il settore del trasporto turistico a Roma», commenta Tullio Tulli, dg Anav. Ma c'è chi va oltre: «È una delibera folle, che ci uccide. Siamo pronti a bloccare Roma».riproduzione riservata ®