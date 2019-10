Streghe, zombie o Morticia per una notte? Mai stato tanto facile. Non servono particolari abilità pittoriche ma solo alcuni accorgimenti nel make up.

Sicuramente, come hanno sentenziato le sfilate autunno-inverno, un focus speciale lo meritano labbra ed occhi che acquistano intensità e colore, ma anche la pelle. Prada, per esempio, propone un beauty look degno di Mercoledì Adam's. Trecce perfette, volto pallido, labbra sbiancare e sopracciglia nascoste dalla cipria. Da Dior è andata in scena la sposa noir, versione glam della Sposa Cadavere (foto in basso). Lo sguardo è cerchiato da uno smokey eyes fatto adatte e le labbra sono nature. Il cappello con la veletta rende il look ancora più misterioso e chic. Una zombie moderna ha sfilato invece sulla passerella di Comme des Garcons (foto in alto). Gli occhi sono bistrati di nero en pendant con le labbra, truccate come una bambola.

Gli occhi assumono un'importanza particolare anche per Gucci che fa piangere lacrime di perle alle sue modelle-pierrot. Poi c'è anche chi, come Courreges opta per un look stile Arancia Meccanica: make up nature ed occhi con ciglia extra long magistralmente separate. Uno sguardo da brivido. (A.Vil.)

Giovedì 31 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA