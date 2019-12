Stratega Inzaghi, il Comandante Sarri affondato

Inzaghi lo stratega, il Comandante Sarri la vittima. In 15 giorni la Lazio batte due volte 3-1 la superJuve di Cristiano Ronaldo. Passi per la sfida all'Olimpico, ma ora, nella lontana Arabia... E' evidente che non è più un caso: né lo è la bravura di Inzaghi, né l'inadeguatezza in certe sfide di Sarri. A vedere Lazio-Juve, con i biancocelesti squadra vera, spumeggianti, coraggiosi, concentrati, viene da pensare che quello che sta facendo l'ex Inzaghino è proprio un capolavoro. A vedere Lazio-Juve con Sarri che urla, strepita, contesta, si lamenta e la sua squadra che gioco proprio non ne ha, viene da pensare che sarà dura per tutto il campionato, contro quegli arrabbiati dell'Inter di Conte.

Ma restiamo alla Lazio. Un altro trofeo dell'era Lotito: prima era il Napoli la squadra anti-Juve come titoli vinti in questi anni di dominio bianconero. Adesso è la Lazio di Lotito e siamo solo all'inizio. Inzaghi ha cementato un gruppo: così può segnare Lulic un gol da centravanti navigato, così può firmare il 3-1 su punizione il tifosissimo Cataldi che sembra Maradona. E poi gli altri, volitivi, infaticabili, motivati. La più bella Lazio dell'era Lotito è sbocciata in Arabia. Sultani biancocelesti per una notte e da domani il Natale sarà più dolce. Per loro, per i tifosi, per tutti quelli che credono che la Juve è più battibile oggi che in passato.

Lunedì 23 Dicembre 2019, 05:01

