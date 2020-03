STRANO MA VIRUS

Mario Fabbroni

La festa è finita. Quella che una volta era la classica frase di commiato al termine di un evento celebrativo, ora è diventata una dura sentenza destinata a cambiare - forse anche oltre i tempi dell'emergenza Coronavirus - la vita di tutti gli italiani.

La nuova ordinanza del Governo Conte stabilisce infatti che sono sospesi tutti gli eventi e le manifestazioni di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo sia pubblico che privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

In altre parole, per almeno due settimane la vita di un'intera nazione resta in sospeso. Impossibile infatti garantire la distanza di un metro tra un individuo e l'altro durante feste di ogni tipo. Anche quelle di compleanno, sia per adulti che per bambini. Coronavirus? No party, si potrebbe parafrasare una famosa pubblicità. Il problema è insormontabile se confrontato alle abitudini consolidate, specie durante il tempo libero: anche al ristorante oppure in pizzeria, infatti, chi potrebbe mai far sedere i commensali a un metro l'uno dall'altro?

Il premier Conte si è raccomandato - in un discorso alla Nazione - di rispettare alla lettera le norme anti-contagio. Difficile quindi frequentare locali pubblici. Solo che pure in casa non è possibile organizzare nulla che preveda situazioni a distanza ravvicinata.

Sul fronte dello sport, chiusi oramai gli stadi e le strutture dove si tengono gare che prevedono pubblico, sono state esentate dall'inattività piscine e palestre ma a patto che tutti gli ambienti vengano sanificati a dovere. E spesso.

Restrizioni anche nei luoghi di lavoro. Chiunque abbia patologie croniche oppure forme di immunodeficienza - è scritto - deve restare a casa. Meglio se partecipando alla produzione aziendale tramite gli strumenti di smart working. Altrimenti scattano il certificato di malattie oppure gli ammortizzatori sociali.

