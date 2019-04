STRANE ASTE

Mario Fabbroni

Volete dormire nella famosa tenda del colonnello Gheddafi, quella che il leader libico piantò anche a Roma nei giardini di Villa Pamphili? Allora non c'è altro da fare che partecipare ad un'asta sul web. L'iniziativa è di un cittadino libico, Masud Al Mashai, che ne è divenuto proprietario dopo la caduta del regime, nel 2011. Meglio sapere però che non sarà facile conquistare il cimelio dove hanno messo piede i Capi di Stato di mezzo mondo: diverse le offerte giunte (molte dalla Libia ma anche dall'estero, soprattutto da Egitto e Regno Unito) ma nessuna finora ha superato i 27.000 dollari desiderati dall'inserzionista per mollare la tenda beduina.

E non va meglio (quanto a cifra da spendere) se si pensa di acquistare la pistola con la quale si suicidò il celebre pittore fiammingo Van Gogh: il revolver Lefaucheux verrà infatti messo all'asta il prossimo 19 giugno presso l'hotel Drouot di Parigi per una cifra non inferiore ai 40-50mila euro. La pistola calibro 7 millimetri è stata esposta dal Van Gogh Museum ad Amsterdam nel 2016.

