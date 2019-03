Strakosha non migliora in dubbio per Firenze

Enrico Sarzanini

ROMA L'allarme è scattato ieri alla ripresa a Formello: Thomas Strakosha è in dubbio per Firenze. Il portiere ieri non si è allenato per la botta alla spalla rimediata nel derby. Scongiurata da subito la lussazione, come aveva spiegato dopo la partita il medico sociale il dott. Rodia, il portiere sente ancora dolore ed in questi giorni verrà costantemente monitorato. Il tecnico Inzaghi, che prima della seduta ha chiamato tutti i giocatori al centro del campo per fargli i complimenti dopo il 3-0 rifilato alla Roma, ha aggregato al gruppo il giovane Marocco che si è così allenato agli ordini del preparatore Grigioni con gli altri due portieri Guerrieri e Proto. Fino a oggi Strakosha ha giocato tutte le 25 gare di campionato tranne ovviamente quella contro l'Udinese che è stata rinviata e verrà recuperata il 10 o il 17 aprile, oltre alle tre gare stagionali di Coppa Italia e le più importanti di Europa League. Domenica a Firenze potrebbe fare posto a Proto che fino ad oggi è stato impiegato appena quattro volte. Il 35enne belga, arrivato la scorsa estate dall'Olympiacos sperava di avere maggiori possibilità ma alla fine la dirigenza ha preferito dare maggiore spazio a Strakosha sul quale puntano tantissimo. In particolare il diesse Tare che, nel lontano 2012, lo scovò nel Panionios portandolo in biancoceleste per 75.000 euro. Presto per capire chi scenderà in campo domenica sera al Franchi, Proto nonostante lo scarso impiego è pronto per questa eventualità e ha dalla sua un folto curriculum: sei campionati vinti con la maglia dell'Anderlecht, in bacheca conta sette Supercoppe e una coppa del Belgio. Ben 78 le gare internazionali disputate prima di arrivare a Roma, il 28 settembre 2008 segnò il 2-2 al 90' contro il Gent con un colpo di testa. La società ha annunciato che giovedì aprirà i cancelli di Formello per festeggiare la vittoria contro la Roma; si farà anche se i dirigenti temevano potesse essere fonte di distrazione prima di una gara importante in chiave Champions come quella contro la Fiorentina. Inzaghi medita di confermare la squadra che ha vinto il derby. Ieri lavoro differenziato per Luiz Felipe e Immobile, Correa dopo aver lavorato con i compagni ha concluso la seduta a parte ma nessuno dei tre preoccupa.

Fronte mercato spenta sul nascere la voce arrivata da Napoli che voleva Immobile prossimo attaccante del club partenopeo: «Non è vero nulla ha spiegato il padre a cittaceleste.it - sono bugie e io non ho mai detto una cosa del genere a nessuno».

