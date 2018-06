Strakosha incedibile, ma serve un vice

Venerdì 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico SarzaniniROMA La Lazio punterà forte su Thomas Strakosha. Ecco la prima certezza della difesa. Inzaghi lo considera un intoccabile così come il diesse Tare che cinque anni fa lo portò a Roma tra mille dubbi. L'altra sera nel summit con Lotito e con il manager albanese però il tecnico ha chiesto un vice Strakosha, lo scorso anno costretto agli straordinari perché senza valide alternative. Vargic ha dimostrato di non poter fare il titolare in Serie A, mentre Guerrieri, fresco di rinnovo fino al 2021, deve ancora accumulare esperienza e farà il terzo. La conferma di queste gerarchie è arrivata nel finale di stagione con il portiere albanese costretto a giocare nonostante un problema alla schiena curato poi a Roma prima di partire per le vacanze. Tare si è messo a caccia di un portiere esperto che possa fargli da chioccia. Nell'ultima stagione Strakosha ha mostrato grandi progressi ma in estate dovrà lavorare su quello che si è dimostrato il suo punto più debole: le uscite. La squadra ha subito tanti gol e soprattutto nell'ultima sfida contro l'Inter il portiere ha mostrato molti limiti proprio sulle palle alte. Il preparatore dei portieri della Lazio Adalberto Grigioni ha visto e rivisto le immagini dell'ultima stagione e in ritiro lavorerà proprio su quello che oggi è il più grande limite di Strakosha, quest'anno fuori dalla top ten dei portieri che hanno la maggiore percentuale di parate, guidata da Alisson con il 79,26%, con una cifra inferiore al 70%. Piace molto Sportiello, di proprietà dell'Atalanta ma in prestito alla Fiorentina. I viola non lo riscatteranno e il portiere, che non ha intenzione di fare il secondo a Berisha, è sul mercato. I suoi 26 anni e il costo del cartellino che si aggira sui 5 milioni di euro lo hanno reso un pezzo pregiato e non sarà facile strapparlo alla concorrenza. Piace anche Bizzarri (ha giocato cinque stagioni con la Lazio) in scadenza con l'Udinese ma l'offerta arrivata dal Lugano lo alletta. Fronte Milinkovic, l'agente Kezman non smentisce una possibile cessione: «Nella vita e nel calcio non sai mai cosa ti porterà la mattina dopo».riproduzione riservata ®