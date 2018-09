Strakosha, due miracoli Wallace s'addormenta

Giovedì 27 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

STRAKOSHA 7,5Doppio miracolo, uno per tempo sempre su Fofana nel finale evita il pareggio con un provvidenziale colpo di reni.LUIZ FELIPE 6,5L'infortunio lo ha un po' arrugginito e bene ha fatto Inzaghi a buttarlo in mischia per mettere minuti nelle gambe. (30' st Bastos 5,5: in difficoltà si becca anche un giallo).ACERBI 7Diga in difesa vince il duello con Lasagna ma soprattutto trova una pesantissimo che da il la alla quinta vittoria di fila biancoceleste.WALLACE 5,5Tutto bene fino a quando, a 10' dalla fine, prende una botta alla schiena e sull'azione successiva si addormenta in occasione del 2-1 di Nuitinckche riaprire il match.PATRIC 6,5Gara di grande sostanza senza strafare ha sostituito Marusic nel migliore dei modi con una prestazione convincente.PAROLO 7Lavoro prezioso: bravo a far ripartire l'azione ma soprattutto provvidenziale a metterci il piede nei momenti più difficili.BADELJ 6Rispetto a Leiva tiene meno la posizione davanti alla difesa e prova a dare maggiore. Un po' in ritardo di condizione sfortunata deviazione sul gol.LUIS ALBERTO 6,5Da trequartista è meno nel vivo dell'azione ma è dai suoi piedi che parte il calcio di punizione ne che sblocca la gara.LULIC 5,5Qualche errore di troppo in fase di impostazione, la fatica per le troppe gare di fila giocate inizia a farsi sentire. (10' st Durmisi 6: entra bene in partita creando problemi ai difensori avversari)CORREA 7,5Esordio dall'inizio, primo tempo ricco di spunti promettenti nella ripresa alla prima azione ubriaca Larsen e con un tocco da biliardo raddoppia.CAICEDO 6Le palle arrivano con il contagocce, prova a farsi spazio tra le maglie della difesa friulana ma liberarsi è davvero dura. (10' st Immobile 6,5: basta solo la presenza per tenere in apprensione la difesa avversaria).INZAGHI 7La Lazio cambia ma il risultato è sempre lo stesso. Quinta vittoria di fila e la squadra che respira aria di Champions.