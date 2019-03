Strakosha ancora out Firenze è lontana

ROMA Più no che sì. Diminuiscono giorno dopo giorno le possibilità di vedere Strakosha contro la Fiorentina. Il portiere, che contro la Roma ha rimediato una sublussazione alla spalla, anche ieri non si è allenato. Importanti indicazioni sono arrivate dall'amichevole vinta 7-0 contro la Primavera di Bonacina: confermato il 3-5-2. Correa, autore di una doppietta, ha confermato di vivere un ottimo momento, mentre Immobile, anche lui a segno, ha superato il fastidio muscolare.

Bene anche Pedro Neto, anche per lui due gol, le altre reti portano la firma di Milinkovic-Savic e Caicedo. Riposo precauzionale per Lulic che nelle ultime gare è sempre sceso in campo dall'inizio. Ancora out gli infortunati Wallace, Berisha e Lukaku verrà certamente convocato Luiz Felipe che ha smaltito l'infortunio muscolare alla coscia. «Sta andando tutto bene, stiamo cercando di rimettere in sesto tutti gli infortunati» ha spiegato il medico sociale dott. Rodia che poi ha aggiunto: «Stiamo ricaricando le energie per lo sprint finale degli ultimi mesi».(E. Sar.)

