STRAKOSHA 8C'è sempre, soprattutto ai rigori.WALLACE 5,5In affanno per tutta la gara, scellerato. (25' st Bastos 6: pulito e ordinato).ACERBI 7Il turno di riposo forzato con la Juve lo ha rigenerato.RADU 6,5Passare nella sua zona di campo è praticamente impossibile. Si becca un rosso per proteste.MARUSIC 6,5I compagni lo ignorano per tutto il primo tempo. Alti e bassi nella ripresa.MILINKOVIC 5,5Tutto bene fino all'ultimo secondo quando con un fallo inutile regala all'Inter un rigore.LEIVA 8Il faro del centrocampo, non spreca un pallone, efficace quando serve.LUIS ALBERTO 7Nel primo tempo ha la palla del vantaggio ma la spara su Handanovic. (10' st Parolo 6,5: porta freschezza).LULIC 7Trova energie insperate, correndo per 80' senza mai risparmiarsi. (34' st Durmisi 5,5: rigore da dimenticare).CORREA 6,5Quando va in progressione per gli avversari sono dolori. (42' st Caicedo 6: si divora un gol clamoroso, pregevole l'uno-due con Immobile sul gol).IMMOBILE 8Trova il primo gol biancoceleste contro l'Inter. Gara incredibile e perfetto dal dischetto.INZAGHI 7Mette in campo la Lazio migliore a conferma di quanto tenga alla Coppa. Espulso per proteste trova la terza semifinale di fila in Coppa Italia.