STRAKOSHA 7

Stratosferica la parata su Nainggolan sul finire del primo tempo che tiene in vita la Lazio, si ripete 1' dopo su Joao Pedro.

LUIZ FELIPE 6,5

Simeone è una furia ma lui è bravo a restare lucido fino alla fije quando la Lazio trova il guizzo vincente.

ACERBI 7

Ci mette tutta la sua esperienza soprattutto quando la squadra va in difficoltà, complice l'irruenza dei sardi.

RADU 6

Molle in occasione della rete di Simeone; qualche incertezza di troppo ma cresce nel finale. (35' st Caicedo 8: entra e regala una clamorosa vittoria alla Lazio).

LAZZARI 7

Inizia timido ma cresce con il passare dei minuti; nel finale spinge senza soluzione di continuità ; una spina nel fianco.

MILINKOVIC 6,5

Avvio in difficoltà ma quando decide di giocare non ce n'è per nessuno e nel finale è lui a suonare la carica.

LEIVA 5

La diffida pesa come un macigno e condiziona in maniera decisiva la sua prestazione. (19' st Cataldi 7: il suo ingresso risulta decisivo).

LUIS ALBERTO7

Si accende ad intermittenza, nel finale chiede addirittura il cambio per un fastidio alla coscia ma quando ha il pallone giusto rimette tutto in pari.

LULIC 5

Serata in chiaroscuro per l'esterno che, anche lui diffidato e a rischio supercoppa, spinge ma senza troppa convinzione. (11' st Jony 7: cambia l'inerzia della partita).

CORREA6,5Lavora tanto per la squadra, bravo a creare gli spazi tra le maglie della difesa.

IMMOBILE 6,5

In avanti il più reattivo, prova a creare qualche grattacapo alla difesa del Cagliari ma la mira non è quella giusta.

INZAGHI8

La Lazio è inarrestabile: decisivi i cambi, è lui a vincerla.

Martedì 17 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA