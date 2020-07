STRAKOSHA 7

Reattivo sul tiro dalla distanza di Veloso nel primo tempo, nella ripresa si ripete prima su Borini e poi su Salcedo.

PATRIC 6,5

Un'importante certezza per Inzaghi, conosce i suoi limiti e segue alla lettera le indicazioni del tecnico senza strafare. (19' st Vavro ng).

LUIZ FELIPE 6,5

Regala il rigore del momentaneo vantaggio al Verona con un'ingenuità, ma è l'unica.

ACERBI 6,5

Scende in campo nonostante il fastidio al ginocchio che lo ha costretto a saltare tutti gli allenamenti.

MARUSIC 6

Preferisce centellinare le sue discese in avanti ma il contributo in difesa è prezioso. (43' st Armini, ng)

MILINKOVIC 7

Senza Leiva è lui il perno del centrocampo. Calamita tutti i palloni e suggella la prestazione con la rete del 2-1. (42' st A. Anderson, ng)

PAROLO 6,5

Ha imparato a gestire le energie, nonostante le sue 35 primavere, gioca ogni tre giorni.

LUIS ALBERTO 6,5

I soliti lampi che illuminano è fosforo puro per il centrocampo della Lazio.

D. ANDERSON 6,5

Ha una voglia pazzesca, spinge in avanti con grande convinzione. (19' st Lukaku 6: suo l'assist per il secondo gol di Immobile).

CORREA 7

Quando sembra avere esaurito il fiato chiude la gara con la rete del 3-1. (22' st Caicedo 5,5).

IMMOBILE 9

Tripletta pesantissima: 101 gol in campionato con la Lazio, a +4 su Ronaldo nella classifica dei cannonieri e aggancia Lewandowski nella Scarpa d'Oro, il record di Higuain ad appena 2 gol.

INZAGHI 7

Adesso può davvero ambire a conquistare il podio.

Ultimo aggiornamento: Monday 27 July 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA