STRAKOSHA 7

Esordio in campionato. Primo tempo da spettatore nella ripresa la Lazio molla un po' ma ci pensa lui a salvare i biancocelesti.

HYSAJ 6,5

Già con l'Udinese aveva dato incoraggianti segnali di rinascita, completa l'opera a Marassi.

LUIZ FELIPE 6,5

Nel primo tempo Innalza un muro davanti a Strakosha, nella ripresa rimedia a qualche suo errore con grande freddezza.

ACERBI 7

Mai in affanno e sempre in anticipo, con Luiz Felipe chiude a chiave il reparto arretrato.

MARUSIC 7

Sostanza e qualità al servizio dei compagni.

MILINKOVIC 6

Alla prima palla utile sblocca il match poi serve a Immobile la palla del 2-0. Peccato per l'inutile rosso per proteste.

CATALDI 6,5

Dopo due prestazioni non all'altezza torna a dirigere con caparbietà le operazioni in mezzo al campo (19' st Leiva 6: solita sostanza).

BASIC 6,5

Gli mancano i numeri di Luis Alberto ma in un momento come questo alla Lazio serviva la sostanza e lui l'ha portata.

ZACCAGNI 7,5

Prima pesca Milinkvoic con un tiro da biliardo in occasione dell'1-0, sul 2-0 si infila in area e serve Immobile che non perdona. (33' st Lazzari sv).

IMMOBILE 7,5

Sotto porta è una sentenza: raggiunge quota 168 gol con l'ennesima doppietta in carriera (1' st Muriqi 5).

PEDRO 6,5

Gli manca solo il gol ma corre e si scarifica dall'inizio alla fine senza mai risparmiarsi (19' st Felipe Anderson 6: qualche sporadica fiammata).

SARRI 7

Ritrova la sua Lazio cinica e spietata ma soprattutto una difesa che, complice anche il ritorno di Strakosha, regge al ritorno della Samp.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Dicembre 2021, 05:01

