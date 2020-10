STRAKOSHA 7

Decisivo con i piedi sulla discesa di Guerreiro, si ripete ad inizio ripresa su una bordata da due passi di Haaland.

PATRIC 7

Le sue prestazioni sono un teorema: se la difesa gira a dovere lo fa anche lui. Gara di carattere e senza sporcature.

LUIZ FELIPE 7

Chiamatelo pure ammazza grandi': dopo aver segnato alla Juventus nel 3-1 di un anno fa punisce anche il Borussia complice una deviazione di Hitz. Esce per un problema alla caviglia. (5' st Hoedt 6: una sola sporcatura sul gol di Haaland).

ACERBI 7

A tratti giganteggia contro i giganti tedeschi, bravo ad annullare letteralmente Haaland che trova davanti a se un autentico muro

MARUSIC 7

A Genova la sua spinta è mancata, questa gara conferma per l'ennesima volta l'importanza dei quitni nel gioco dei biancocelesti.

MILINKOVIC 7,5

Tra i più attesi non delude le aspettative, il palcoscenico europeo lo esalta e si vede. Esce per una botta. (21' st Akpa Akpro 7: chiude il match con il 3-1).

LEIVA 7,5

Scaccia i fantasmi della brutta gara a Genova con una prestazione magistrale: innesca l'azione del vantaggio di Immobile rubando palla a Meunier.

LUIS ALBERTO 7,5

La musica della Champions lo ispira: un paio dei suoi (soliti) assist. (35' st Parolo ng).

FARES 7

La sua spinta è decisiva per le ripartenze biancocelesti una spina nel fianco per i tedeschi.

CORREA 7

Imbecca Immobile in area sull'1-0, qualche occasione di troppo sprecata. (21' st Muriqi 6,5: grinta e carattere).

IMMOBILE 7,5

Spegne le polemiche segnando la rete che sblocca il match. Serve ad Akpa Akpro la palla del 3-1. (35' st Caicedo, ng).

INZAGHI 8

Esordio super in Champions, in 90' spegne le polemiche e da un calcio alla crisi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Ottobre 2020, 05:01

