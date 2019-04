STRAKOSHA 7,5

Un solo brivido al 20' del primo tempo quando Badu coglie in pieno la traversa, nella ripresa si supera parando il rigore di De Paul.

PATRIC 6,5

Generoso si sacrifica e fa il compito senza sbavature, l'ideale in gare come queste dove si nascondono mille insidie.

LUIZ FELIPE 6,5

Centrale improvvisato, supera l'esame brillantemente annullando Lasagna e confermando di poter ricoprire un ruolo così delicato. (37' st Wallace ng).

ACERBI 6,5

Costretto a fare l'esterno sinistro, non fa rimpiangere Radu. Trova la rete del 3-0 ma Calvarese annulla per un tocco di mano di Milinkovic.

ROMULO 6,5

Propositivo e reattivo sulla fascia, a tratti spadroneggia bravo sia in fase di copertura che quando c'è da attaccare.

PAROLO 6

Ancora un po' troppo a corrente alternata, nella ripresa sfiora il gol con un tiro dal limite con Musso che si salva in angolo.

LEIVA 6,5

L'equilibrio del centrocampo è tutto nelle sue mani. Quando gira bene lui la squadra va che è una meraviglia. (33' st Bruno Jordao 6: parte bene peccato per quel pallone regalato nel finale).

MILINKOVIC 6,5

Costantemente nel vivo del gioco, lotta, corre e sgomita. Decisivo sul raddoppio: con una spizzata di testa manda la palla sui piedi di Sandro che non può evitare l'autogol.

LULIC 5,5

Parte impacciato è in un momento di calo fisiologico in avvio di ripresa regala il rigore all'Udinese per un fallo ingenuo, per sua fortuna Strakosha para.

CAICEDO 7,5

Tempismo e rapidità perfetta sull'1-0 un colpo di prima intenzione sul primo palo che beffa l'estremo Musso, sfiora più volte il raddoppio. (22' st Badelj 6,5: entra con il piglio giusto in un momento delicato della partita).

IMMOBILE 6,5

Ancora troppo impreciso sotto porta resta nuovamente a secco ma non si da mai per vinto. Sull'1-0 veste i panni dell'assist-man mandando in porta Caicedo.

INZAGHI 7

La Lazio torna a vincere e si riporta a -3 dal Milan quarto e mantiene vive le speranze della qualificazione in Champions.

