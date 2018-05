Lunedì 7 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

STRAKOSHA 7,5Straordinario su Freuler a botta sicura, si ripete nel finale su Gomez. Vince il duello con il connazionale Berisha.LUIZ FELIPE 5,5Poco lucido e mai reattivo si becca il giallo dopo 20' minuti. Salterà Crotone. (10' st Bastos 6,5: nel finale salva murando Gosens).DE VRIJ 6,5Anche lui colpevole sull'1- 0 nella ripresa sfiora il clamoroso gol da 30 metri. Nel finale salva su Hateboer.CACERES 5GIornata nera, spesso in ritardo commette una serie di errori a catena che tengono in costante apprensione la difesa.MARUSIC 5Mia in partita sparisce subito dalla scena senza riuscire mai ad incidere sopraffatto dalla fisicità avversaria.MURGIA 6Gara senza infamia e senza lode, lotta parecchio a ma soffre.LEIVA 6,5Come al solito riesce a leggere l'azione un attimo prima di tutti. Chiude stremato dai chilometri percorsi.MILINKOVIC 6,5Usa fisico e talento contro una squadra veloce che non molla di un centimetro. E' l'ultimo ad arrendersi.LULIC 6Lotta fino alla fine facendo del scarifico la sua arma in più.LUIS ALBERTO 6,5Assente ingiustificato fino a quando non addomestica il pallone in area con cui regala a Caicedo la palla del pari. Esce per infortunio. (37' pt Felipe Anderson 6: parte a mille ma si esaurisce).CAICEDO 7Carico al punto giusto sostituisce Immobile nella maniera migliore: segnando la rete del prezioso pareggio. (24' st Lukaku 6: tanta corsa ma poca sostanza).INZAGHI 6Monte assenze ma squadra stanca che comunque non molla.