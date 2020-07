STRAKOSHA 6

Sempre ben posizionato e non rischia nulla.

PATRIC 6,5

Conferma di essere un'importante certezza per Inzaghi, sempre lucido dalla sua parte non si passa.

LUIZ FELIPE 6

Gara pulita e senza sporcature ma con qualche fallo di troppo che poteva essere evitato (38' st Vavro, ng)

ACERBI 6

Non molla niente e gioca ancora nonostante il fastidio al ginocchio rimediato due gare fa sfoderando la solita prestazione di livello (42' st Bastos, ng).

LAZZARI 6,5

Solito motorino a destra, una serie di strappi interessanti. (10' st Marusic 6: mantiene viva la fascia).

MILINKOVIC6,5

La stanchezza delle tante gare giocate inizia a farsi sentire.

PAROLO 6,5

Grande lavoro di copertura è lui a dirigere le manovre a centrocampo.

LUIS ALBERTO 6,5

Oltre ad i soliti assist prova anche a togliersi la soddisfazione del gol ma nel finale coglie la traversa a porta vuota.

JONY 5,5

Si proietta con una certa insistenza in avanti ma le sue scelte non sono sagaci ed i rifornimenti per gli attaccanti scarseggiano (10' st Lukaku 5,5).

CORREA 7,5

Insacca dopo una bella combinazione con Immobile al qual ricambia il favore sul raddoppio. (38' st Adekanye, ng).

IMMOBILE 7

Gol numero 35 pesantissimo che lo proietta in cima alla classifica della Scarpa d'Oro.

INZAGHI 7

Raggiunge quota 202 panchine con la Lazio, raggiungendo Zoff al primo posto degli allenatori con più presenze nella storia del club.

Ultimo aggiornamento: Thursday 30 July 2020, 05:01

