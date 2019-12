STRAKOSHA 6

Questa volta Inzaghi lo può urlare forte: non si ricordano interventi del portiere.

LUIZ FELIPE 6,5

Risponde presente in un momento che lo vedeva tra alti e bassi. E' lui a dare il la all'azione del vantaggio.

ACERBI 6,5

Gioca con una naturalezza sconcertante, queste gare per lui, quasi un allenamento.

RADU 6,5

Torna con una forma fisica davvero invidiabile.

LAZZARI 7

Protagonista della fascia, domina senza affanni.

MILINKOVIC 6,5

Parte forte e dopo appena 9' serve ad Immobile la palla che vale l'1-0.

LEIVA 6,5

Torna a dirigere l'orchestra dopo un periodo in chiaroscuro. (30' st Cataldi ng)

LUIS ALBERTO 7,5

Suggella una prestazione di grandissimo livello con la rete del 3-0. (34' st Anderson ng).

LULIC 7

Il riposo in Europa gli ha fatto ricaricare le batterie, oro per il bosniaco apparso fresco. (18' st Jony 6).

CORREA 6,5

È lui a procurarsi il rigore che regala alla Lazio la rete della tranquillità

IMMOBILE 8,5

Senza soluzione di continuità, la doppietta lo porta a quota 17 reti sempre più solitario al comando dei bomber.

INZAGHI 7,5

Sesta vittoria di fila per la Lazio che dopo il clamoroso 3-3 con l'Atalanta in rimonta non si è più fermata e sabato arriva la Juve.

(E. Sar.)

Lunedì 2 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA