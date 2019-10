STRAKOSHA 6

Prende gol sul primo vero tiro del Rennes, bravo a dire no a Bourigeaud su punizione.

VAVRO 6

Pur mostrando qualche incertezza di troppo è apparso comunque in leggera crescita.

ACERBI 6

Costante come piace a Inzaghi.

BASTOS 5,5

A corrente alternata, nel finale rischia il pasticcio.

LAZZARI 6

Dimenticato nel primo tempo come si accorgono di lui, Lazio affonda con più decisione.

PAROLO 5,5

Coinvolto nel marasma del primo tempo non riesce ad entrare in partita.

CATALDI 5

Paga le tante panchine con una prestazione incolore condizionata dal giallo in avvio. (7' st Milinkovic 8: prima trova la rete del par' poi l'assist per Immobile).

BERISHA 5

Gara incolore, vagando per il campo disorientato. (7' st Luis Alberto 6,5: è lui a servire il pallone per Milinkovic per l'1-1).

LULIC 6

La squadra batte spesso forse troppo la sua fascia costringendolo agli straordinari (36' st Jony ng)

IMMOBILE 7

Segna con continuità, è lui a regalare la preziosa vittoria alla Lazio.

CAICEDO 6

Il suo impatto sulla partita non è brillante.

INZAGHI 6,5

Sbaglia la formazione, bravo a correggerla in corsa.

