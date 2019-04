STRAKOSHA 6

Praticamente inoperoso per tutta la gara è costretto a subire entrambi i gol per due clamorosi svarioni.

PATRIC 6

Domenica era stato un suo fallo (ingenuo) a regalare il rigore alla Spal, questa volta è proprio lui a guadagnarsi il penalty. Lotta e corre per due.

ACERBI 6

La giornata è tranquilla e lui come sempre non sbaglia praticamente nulla, nel primo tempo con le squadre ancora sullo 0-0 sfiora il gol di testa.

RADU 5

Regala il pallone del pareggio a Da Silva con un retropassaggio tutto da dimenticare, un errore marchiano che pesa tantissimo.

MARUSIC 5,5

La buona volontà ce l'ha messa ma in queste gare serve altro, soprattutto se a Roma si presenta un Sassuolo che non ha troppo da chiedere al campionato.

PAROLO 5

Oltre un'ora a corrente alternata. Attraversa un momento di grande involuzione e come diversi compagni commette una serie di errori grossolani. (23' st Milinkovic 6: al 36' colpo di testa a botta sicura ma c'è Consigli a dirgli di no).

BADELJ 4,5

Inguardabile, sfrutta malissimo l'occasione di giocare al posto di Leiva. Commette una serie infinita di errori che condizionano la sua gara e quella della Lazio. (34' st Leiva 5,5: impatto negativo entra e la Lazio subisce la rete della sconfitta).

LUIS ALBERTO 6,5

Certamente il migliore, lucido per tutti i 90' è sempre nel vivo dell'azione bravo ad innescare le punte, ma i compagni latitano.

LULIC 6

In alcuno momenti appare addirittura in confusione, ma pesca il jolly al 96' con la rete del 2-2 finale che tiene ancora vive le ultime speranze Champions dei biancocelesti

CAICEDO 5

Giornata da dimenticare per l'attaccante: mai nel vivo dell'azione, perde troppi palloni e nei momenti clou, nemmeno un tiro in porta. (17' st Correa 6,5: entra con il piglio giusto bravo a dare la scossa alla squadra).

IMMOBILE 6

Ritrova il gol dopo un digiuno durato quasi un mese su calcio di rigore. Nella ripresa si divora clamorosamente la palla del possibile 2-1 ma regala a Lulic il pallone del pareggio finale

INZAGHI 5

Inconcepibile l'undici iniziale con Milinkovic e Leiva in panchina, Badelj e Parolo titolari. Da salvare la reazione finale con il pareggio di Lulic, ma adesso si fa dura anche per l'Europa Leegaue.

