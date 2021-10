STRAKOSHA 6

Parte con la paura di sbagliare, poi si tranquillizza con l'intervento su Smolov.

LAZZARI 6,5

Si fa rivedere con le sue folate in avanti (28' st Marusic sv).

PATRIC 6,5

Lesto ad approfittare di un'autentica papera del portiere Guilherme, che su un angolo smanaccia malamente, per raddoppiare.

ACERBI 6

Una serata tranquilla.

HYSAJ 6,5

La gara del riscatto: sempre in anticipo sulla fascia.

LUIS ALBERTO 6

Dal solito calcio d'angolo in porta nasce il raddoppio biancoceleste unico acuto di una gara in ombra. (15' st Milinkovic 6).

CATALDI 6,5

Sarri gli sta dando fiducia e lui lo ripaga con prestazioni all'altezza. (15' st Leiva 6: gioca sul velluto).

BASIC 6,5

Esordio dal primo minuto con il botto del gol, poi però sparisce un po' dalla scena.

PEDRO 7

Suo il cross per Basic che sblocca al 13', nella ripresa coglie la traversa (28' st Moro sv).

IMMOBILE 6,5

Si danna per 40' poi si arrende per un fastidio muscolare (40' pt Muriqi 5: poca tecnica).

ANDERSON 7

L'uomo in più per la Lazio. Ha finalmente trovato la continuità che mancava.

SARRI 6,5

La sua mano inizia a farsi vedere sempre di più, la vittoria nel derby ha regalato serenità ai giocatori e ieri si è visto.



