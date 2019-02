STRAKOSHA 6

Inoperoso praticamente per tutta la gara si deve limitare a gestire il pallone quando la Lazio deve ripartire il resto è ordinaria amministrazione.

PATRIC 6,5

Supera l'impasse iniziale e una volta in partita si fa apprezzare per impegno, dedizione ed un paio di interessanti incursioni in area avversaria.

ACERBI 7

Impeccabile su Piatek lo segue come un'ombra per tutta la partita senza dargli la possibilità nemmeno di avvicinarsi alla porta.

BASTOS 6,5

Ha la fortuna di incontrare un Suso non in serata che affronta senza troppi affanni la sua è una prestazione lucida e senza sporcature.

ROMULO 6,5

Offensivo tanto quanto basta per creare sempre superiorità numerica quando serve è un'ottima risorsa anche in difesa. (45' st Marusic, ng).

PAROLO 6,5

Reduce la problema alla caviglia non è al top. Qualche errore di troppo in costruzione ma lotta senza mai risparmiarsi. (28' st Luis Alberto 6: ha poco tempo per incidere, quando entra le squadre sono stanche).

LEIVA 7

Prezioso quanto un diamante, è l'anima del gioco biancoceleste. Intelligente in costruzione decisivo nello sporca un'infinità di palloni.

MILINKOVIC 6,5

prova a sorprendere Donnarumma per due volte dalla distanza senza successo. Si becca una gomitata da Musacchio in area ma per Orsato tutto ok.

LULIC 6,5

Corsa, cuore ed impegno è bravo ad arhinare sul nascere le incursioni di Suso che si deve accontentare di fare la comparsa.

CORREA 5,5

Un paio di squilli anche interessanti che spaventano la difesa rossonera ma che si esauriscono prima che possa intervenire Donnarumma.

IMMOBILE 5,5

Spesso impreciso incredibile il gol che divora nel primo tempo, un rigore in movimento che dovrebbe essere pane per i denti di un bomber come lui. (17' st Caicedo 6,5: entra e sfiora la rete).

INZAGHI 6,5

La sua Lazio domina a tratti il Milan ma è troppo avara sotto porta: il pari comunque va bene.

