STRAKOSHA 6

Incerto sulla rete di D'Ambrosio: resta colpevolmente in porta, ma nella ripresa tiene in gioco la Lazio con due miracoli.

LUIZ FELIPE 5,5

Tutto bene fino agli istanti finali nei quali regala clamorosamente il pallone a Lautaro che per sua fortuna non inquadra la porta.

ACERBI 6,5

Supera in scioltezza la prova Lukaku; con la sua proverbiale lucidità regala tranquillità alla difesa.

BASTOS 6,5

Sempre attento e deciso negli interventi e costantemente nel vivo del gioco e in più di una occasione si stacca per dare una mano in avanti.

LAZZARI 5,5

Corre su e giù per la fascia senza soluzione di continuità ma è ancora troppo timido quando dovrebbe osare di più.

MILINKOVIC 6

Quando si accende l'Inter lo soffre e le occasioni da gol per la Lazio si moltiplicano. (27' st Berisha 5: si vede poco).

PAROLO 6

Tiene le fila del gioco bravo ad arginare le offensive dell'Inter. Gioca pulito e ordinato quello che serve alla squadra.

LUIS ALBERTO 5,5

Si vede ma solo a sprazzi. Qualche buono spunto ma mancano le sue accelerazioni. (20' st Leiva 5: a tratti irriconoscibile).

JONY 5

Serata da dimenticare: in affanno per tutta la gara si addormenta sulla rete di D'ambrosio.

CORREA 5,5

Handanovic gli strozza l'urlo del gol per ben due volte la terza è lui a divorarsi la rete del pari.

CAICEDO 6,5

Fa a sportellate con i difensori nerazzurri spesso vincendo i duelli, tira poco in porta ma è un ottimo assist man. (8' st Immobile 5: tanto fumo e poco arrosto).

INZAGHI 6

Azzeccato e coraggioso l'undici iniziale c'è più di qualche dubbio sui cambi soprattutto sul primo con Immobile al posto di Caicedo, uno dei migliori.

Giovedì 26 Settembre 2019, 05:01

